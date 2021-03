Le Sardine sono tornata in strada. Una ventina di esponenti del movimento ha organizzato una manifestazione al Nazareno, sotto la sede nazionale del Partito Democratico, guidati da Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli che indossano t-shirt rosse con la scritta «Continuerai a farti scegliere o finalmente sceglierai? 6000 sardine». I ragazzi sono muniti di sacchi a pelo per dimostrare simbolicamente la volontà di non abbandonare la loro richiesta finché non avranno una risposta dai vertici del Pd. C’è stato anche un incontro con la presidente Valentina Cuppi. «Ci siamo stancati – ha detto Santori- di una politica fatta sugli schermi e con decine di comunicati. Noi ci mettiamo il corpo e la faccia. Noi facciamo parte di un campo progressista e chiediamo che si apra una fase Costituente, non per il Pd o per le Sardine, ma per migliaia di persone che da anni aspettano. Noi tutti in 15 anni, i partiti, le associazioni, i cittadini, non siamo riusciti a costruire una alternativa, e questo perché siamo tutti innamorati delle nostre etichette e delle nostre sigle. L’alternativa ci sarà comunque, spetta al Pd decidere se esserci o no. Serve una proposta politica credibile, e non spetta a noi farla, ma spetta ai partiti politici. Abbiamo con noi i sacchi a pelo perché non ci basta essere ascoltati, chiediamo una iniziativa politica e siamo disposti ad accamparsi finché non la avremo». corriere.it