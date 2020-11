Il personale del Reparto Volanti della Questura di Frosinone ha provveduto ad identificare l’autore di un furto avvenuto in un noto supermercato del capoluogo. Infatti, una donna aveva dimenticato di riporre nella propria borsa il suo portafogli, lasciandolo sullo scivolo della cassa del supermercato dove aveva fatto la spesa. Poco dopo aver fatto rientro nella sua abitazione è stata contattata dal personale del supermercato che le riferiva di aver rinvenuto il borsello. Tornata indietro per rientrarne in possesso si è accorta però che dal suo interno erano stati asportati 515 euro. È stato quindi richiesto l’intervento della Squadra Volante della Questura di Frosinone.

Gli agenti intervenuti si sono subito attivati per identificare l’autore del furto ed un primo riscontro lo hanno avuto con la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza dalle quali hanno potuto effettuare una serie di ulteriori accertamenti. In pochi giorni il responsabile è stato individuato e convocato in Questura, dove ha espresso il suo pentimento dichiarando di voler restituire il denaro alla vittima. Nella mattinata di ieri, alla presenza del personale della Polizia di Stato è avvenuta la restituzione e la signora, ritenendosi risarcita del danno subito ha espresso la volontà di rimettere la querela che aveva sporto per il furto.

Redazione Digital