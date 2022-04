Le radici nascoste della costituzione, ad Alatri il libro di Carlesi e Passera

“Il prossimo 29 aprile alle 17,30 presso la biblioteca comunale di Alatri si terrà la presentazione del libro “La terza via, il corporativismo e la carta del 1948″, scritto da Francesco Carlesi e Gianluca Passera.”La Costituzione italiana è stata spesso al centro di aspri dibattiti, ancor più oggi nell’epoca dell’emergenza pandemica. Molti l’hanno costantemente dipinta come la «più bella del mondo» altri l’hanno messa sul banco degli imputati considerandola obsoleta e incapace di garantire continuità politica e poteri adeguati ai governi. Eppure la parte più significativa risiede negli articoli che trattano di materie economiche: programmazione, ruolo economico dello Stato, riconoscimento giuridico dei sindacati, collaborazione dei lavoratori alle imprese, disciplina pubblica del credito, il Cnel, sono tutti elementi ricchi di spunti per chi volesse superare i dogmi del neoliberismo e dell’individualismo. Questo studio vuole andare alle radici di quelle impostazioni, che si collegano direttamente alle idee di «terza via» e socializzazione espresse dal fascismo, ripercorrendo minuziosamente tutto il dibattito costituente, la storia e il bagaglio culturale di tanti protagonisti.”Parteciperanno gli autori e l’introduzione sarà affidata a Marco Bachetti (Centro studi articolo 46 – Impresa e partecipazione).Vi aspettiamo. l’introduzione di Marco Bachetti del cento studi articolo 46 – Impresa e partecipazione. Vi aspettiamo”. Lo comunica Associazione Radici.

Redazione Digital