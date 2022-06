“Le notti di Bacco” in Ciociaria, la Regione Lazio premia Falvaterra

Una importante soddisfazione per il sindaco di Falvaterra, Francesco Piccirilli e per l’assessore allo spettacolo, Elisa Ceccarelli, per il risultato raggiunto nella graduatoria di Laziocrea destinata agli eventi. “L’abbiamo fatto di nuovo – hanno affermato il sindaco Piccirilli e l’assessore Ceccarelli – Tra oltre mille domande pervenute alla Regione Lazio, quella del Comune di Falvaterra si è posizionata nei primi 30 posti, un risultato straordinario per un progetto che abbiamo seguito personalmente e che testimonia una grande forza plurale con lo staff comunale. Comuni ben più grandi sono arrivati decisamente dietro di noi: il grande carattere innovatore della festa di quest’anno ci ha premiati. “Le notti di Bacco” avrà un carattere distintivo, e questo sarà un marchio di fabbrica che ci permetterà di rendere l’evento ancora più suggestivo, soprattutto per quanto concerne l’ambito tech. Si farà un virtual tour della festa che permetterà una sponsorizzazione unica nel suo genere anche per i prossimi anni. Non mancheranno sorprese, in un’estate del rilancio che vedrà Falvaterra grande protagonista. Ringraziamo i nostri referenti in Regione, sempre vicini al nostro territorio. Non ci resta che dirvi: vi aspettiamo tutti a Falvaterra”.

Redazione Digital