“È assurdo far passare il Lazio da giallo a rosso, senza neanche passare per l’arancione, con il numero di contagi ampiamente sotto la soglia limite – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – In pratica si chiude per dati vecchi di 14 giorni, soltanto facendo riferimento al parametro Rt. È una decisone scellerata che penalizzerà ancor di più attività come centri estetici, parrucchieri, ristorazione, bar e strutture sportive. L’assessore regionale alla Sanità D’Amato deve impugnare il provvedimento”.

Redazione Digital