“Nel corso dei lavori del Consiglio Regionale di oggi, sono stati approvati diversi miei emendamenti alla proposta di legge “Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art” che ha avuto il placet dal consiglio proprio nella giornata odierna – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Il primo mira a far conoscere in maniera sempre più diffusa e completa il Lazio Contemporaneo; il secondo si propone di attribuire una valenza sociale ed artistica del messaggio da veicolare; il terzo ha come fine ultimo quello di garantire una valenza formativa per i giovani che si avvicinano alla Street Art. È stato messo in cassaforte un risultato importante, ossia quello della riqualificazione degli spazi urbani, che assume un valore anche e soprattutto turistico, oltre che estetico, ovvero quello di rendere più bello l’aspetto dei comuni del Lazio. Tutto questo è merito del grande impegno profuso in Commissione Cultura, e negli uffici del Consiglio Regionale; pertanto ringrazio tutti coloro che hanno lavorato, e dato un contributo a questo risultato storico”.

Redazione Digital