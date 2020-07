Pubblicate le graduatorie relative ai progetti annuali e triennali sostenuti con il fondo unico 2020 sullo spettacolo dal vivo della Regione Lazio. Con una dotazione complessiva di 1,4 milioni di euro sono 49 i progetti ammessi a finanziamento di cui 29 triennali e 20 annuali.

“Lo spettacolo dal vivo rappresenta una settore importante per la nostra Regione che ospita produzioni artistiche di altissimo livello – ha affermato Nicola Zingaretti, presidente Regione Lazio – Come amministrazione riteniamo sia fondamentale sostenere tutte le forme di espressione creativa, dal teatro, alla musica alla danza, eccellenze del nostro territorio. Ad oggi siamo riusciti a finanziare i primi 49 progetti ma siamo al lavoro per sostenere anche gli altri 18 progetti ammissibili”.

Dei progetti triennali, la Regione sosterrà 23 tra festival e rassegne dal teatro, alla musica, alla danza. Un fitto calendario di eventi che porterà sui palcoscenici del Lazio tutti i linguaggi, anche i più innovativi e contemporanei. Dalla Capitale alle province, la Regione finanzierà festival di strada, spettacoli per bambini ma anche teatro di figura e centri di produzione.

Tra i progetti annuali, verranno sostenute 13 produzioni, dalle giovani compagnie alle compagnie di giro, per la creazione artistica e l’allestimento tecnico di spettacoli teatrali, musicali e di danza che debutteranno nel Lazio con repliche in tutta Italia: orchestre ed ensemble musicali, progetti per favorire l’accesso dei giovani allo spettacolo dal vivo in collaborazione con scuole e università, ma anche attività inerenti l’educazione e la formazione musicale, teatrale e coreutica.

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto del principio del distanziamento sociale, in conformità con le disposizioni normative vigenti, e potranno essere realizzate anche a distanza, in modalità digitale, utilizzando le nuove tecnologie a disposizione (concerti o spettacoli in streaming, didattica digitale, laboratori online ecc.).