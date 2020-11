“Con l’approvazione dell’emendamento di modifica della legge 16 del 2011 ‘Norma in materia ambientale e di fonti rinnovabili’, che ho presentato con il presidente Buschini, la Regione accentra le competenze in materie di Aia, autorizzazioni integrate ambientali, e assicura un importante snellimento burocratico per le aziende che vogliono investire nel nostro territorio – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Le pratiche autorizzative avranno così tempistiche rapide, certe e favoriranno il dialogo con le imprese spesso rallentate da iter lunghi e complessi. Con maggiore velocità per le autorizzazioni ambientali, sarà più semplice la programmazione di nuovi investimenti nel Lazio e il territorio sarà ancora più competitivo”.

Redazione Digital