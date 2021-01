“Perdite per oltre 250 milioni di euro: è questa la stangata, secondo i dati di Confartigianato, abbattutasi su forni, pizzerie al taglio, pasticcerie, gelaterie, paninoteche, cioccolaterie e laboratori di pasta, a causa della pandemia – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Un settore letteralmente in ginocchio, soprattutto alla luce del fatto che tante di queste attività non rientrano neanche nel decreto Ristori del Governo. È l’ennesima conferma di una gestione fallimentare, di aiuti niente affatto adeguati, di una mancanza di visione e programmazione. A causa dell’inerzia della Regione Lazio e dell’incapacità di Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico che governano insieme l’Italia, molte attività si avviano al fallimento. Uno scenario a tinte fosche, reso ancor più grave dalla recente “zona arancione”, la quale rischia di dare il colpo di grazia definitivo a chi con enormi sacrifici cerca di fare impresa, ed offrire posti di lavoro sul nostro territorio. Prendano atto di non essere in grado, e si facciano da parte”.

Redazione Digital