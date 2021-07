Con gli attuali parametri in vigore già varie regioni viaggiano verso la zona gialla: Sardegna (38 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti), Sicilia (36 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti), Veneto (33), Lazio (29). I dati sono aggiornati a ieri. Con numeri in costante aumento da alcuni giorni. Attualmente fra i parametri sotto la lente del ministero della Salute e del Cts c’è l’incidenza del nuovo coronavirus ogni 100mila abitanti: se superano i 50 casi si passa in zona gialla. Scatta l’allarme con un combinato di contagi (Rt), superamento del 40% del tasso di occupazione delle aree mediche e del 30% quello delle terapie intensive.

Redazione Digital