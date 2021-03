“Un’altra battaglia vinta – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Da mercoledì 17 marzo per i titolari di codice esenzione C05 (ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi) sarà possibile prenotare il vaccino. Avevo scritto all’assessore alla sanità D’Amato per sollecitare un intervento per queste persone estremamente vulnerabili, le quali finora erano state escluse dal piano vaccinale è che giustamente lamentavano questo fatto. Dopo il nostro pressing il risultato è stato raggiunto. Avanti così”.

Redazione Digital