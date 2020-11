“In questa difficile emergenza Covid è stato realizzato un altro pezzo della sanità domiciliare. Parte una nuova centrale telefonica per effettuare il monitoraggio costante di chi si trova a casa malato. Risponde al numero verde anti-covid 800-118-800. Ora questo servizio è relativo al Covid, in seguito punta a essere una delle forme moderne di presa in carico degli altri pazienti che hanno bisogno di medicina a distanza. Al telefono saranno dei medici a disposizione dei cittadini. Questa sala operativa è in costante contatto con i territori, le Asl, le Uscar, che possono intervenire o mandare l’ambulanza nelle situazioni più critiche. Un pilastro della nuova medicina sul territorio, per la sanità del futuro”. Lo comunica la Regione Lazio.

Redazione Digital