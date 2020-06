“Questa mattina il senatore e leader della Lega Matteo Salvini ha partecipato alla conferenza stampa organizzata dalla Lega Lazio in consiglio regionale per consegnare l’avviso di sfratto a Zingaretti ed ai suoi compagni che stanno letteralmente distruggendo la Regione Lazio – ha affermato Nel mio intervento ho parlato degli operatori turistici, totalmente abbandonati da questa Giunta, del fatto che su un settore così decisivo per l’economia la Sinistra, nel piano triennale, abbia investito soltanto un milione di euro! Inaccettabile, soprattutto se si pensa alla capitale, e a tutti quegli splendidi Borghi delle province che meritano di essere scoperti e valorizzati. Cè bisogno di un cambio di rotta, di una squadra nuova, competitiva, in grado di risollevare le sorti della nostra regione e di farla correre. La Lega è pronta e la presenza del senatore Salvini oggi testimonia la volontà da parte sua e del partito di buttare giù Raggi, Zingaretti e poi il governo che tiene in ostaggio gli italiani, alla maggior parte dei quali ancora non è arrivato un euro di CIG, mentre loro si dilettano con il reality del lusso in villa. Ho chiesto pertanto al capitano un sua presenza ancor più costante nelle province del Lazio per avviare quel processo di rigenerazione che deve portare il Centrodestra alla guida di comuni, province, regione e governo”.

Redazione Digital