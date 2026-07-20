Lazio, il 60% dei cittadini è con Rocca ecco il sondaggio Affari Italiani

“La nuova rilevazione di Lab1 per Affari Italiani conferma con chiarezza ciò che nel Lazio stiamo vivendo ogni giorno: il lavoro del presidente Francesco Rocca e del nostro Governo sta producendo risultati concreti, riconoscibili e finalmente percepiti dai cittadini – ha affermato il consigliere regionale Alessia Savo – L’incremento del consenso registrato – il più significativo tra tutti i governatori italiani – non è un dato isolato, ma la conseguenza diretta di un impegno costante e di una visione che sta trasformando la nostra Regione. Il presidente Rocca ha sempre mantenuto una linea chiara: concentrarsi sul governo, non sui sondaggi. E proprio questa serietà oggi viene premiata. La medicina di prossimità sta diventando realtà, con Case di Comunità, Ospedali di Comunità e servizi territoriali che rafforzano la rete sanitaria e avvicinano l’assistenza alle persone. È un cambio di passo atteso da anni, che sta restituendo fiducia e qualità al sistema. A questo si aggiunge il coraggioso risanamento dei conti regionali, certificato dal recente giudizio di parifica della Corte dei conti: un risultato che testimonia la solidità del percorso intrapreso e la capacità di riportare ordine, trasparenza e responsabilità nella gestione finanziaria. Il lavoro per l’abbattimento delle liste d’attesa, lo straordinario piano assunzionale che sta ringiovanendo e rafforzando il personale sanitario, la revisione di norme ormai superate e i nuovi interventi dedicati al sociale, ai giovani e alle famiglie – tanto per citare alcune delle tante misure messe in campo in questi tre anni di governo – compongono un quadro di governo che non si limita a gestire, ma costruisce. Tre anni di impegno intenso, di scelte coraggiose e di interventi strutturali stanno cambiando il volto del Lazio. Oggi questa trasformazione è riconosciuta anche dai cittadini, che vedono e apprezzano la concretezza di un lavoro che non si è mai fermato. Questi dati vo non rappresentano un traguardo, ma un incoraggiamento a proseguire con determinazione sulla strada intrapresa: quella della responsabilità, dell’efficienza e della vicinanza reale alle comunità”.

Redazione Digital