Lazio, Fascina eletto nella giunta del Comitato Italiano Paralimpico. Il delegato regionale della Federazione italiana pallacanestro in carrozzina ha ottenuto il maggior numero di voti.

“Felice e onorato della mia elezione in seno alla giunta del Comitato Italiano Paralimpico Lazio, un risultato importante a seguito di un lavoro che parte da lontano in qualità di delegato regionale Fipic Lazio nonché membro del consiglio CIP Lazio – ha affermato Piergiorgio Fascina – Attenzione particolare e impegno costante verso le società paralimpiche, tutti gli atleti e i territori. Un grazie sentito al neopresidente CIP, Lazio Marco Iannuzzi, al presidente Fipic Fernando Zappile, ai colleghi della giunta, a tutti i presidenti federali per la fiducia dimostrata; essere il primo degli eletti rappresenta una doppia responsabilità. In vista del prossimo quadriennio alcuni punti fondamentali: promozione, avviamento, scuola dello sport e accordi-collaborazioni per una forte sensibilizzazione al movimento paralimpico, inclusione punto di forza in linea con l’ottimo lavoro che sta svolgendo, al livello nazionale, il presidente Luca Pancalli”.

Redazione Digital