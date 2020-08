“Si terrà giovedì 27 agosto a Formia (LT), dalle 18, con a seguire una cena comunitaria, l’Assemblea regionale dei dirigenti del Lazio appartenenti a Riva Destra, movimento federato a Fratelli d’Italia, alla presenza di iscritti e simpatizzanti – hanno affermato gli organizzatori – L’assemblea verte sul tema, che è il titolo della stessa, ‘Il Lazio che vogliamo’. Interverranno l’eurodeputato Nicola Procaccini e i parlamentari di FdI, Paolo Trancassini, coordinatore di FdI Lazio, Nicola Calandrini (Latina), Massimo Ruspandini (Frosinone), Mauro Rotelli (Viterbo) e Marco Silvestroni (Provincia di Roma). L’incontro, che si terrà presso il “Giardino La Quercia” in via Vitruvio m. 5, con inizio alle 18, sarà aperto con la relazione di Stefano Zangrillo, coordinatore provinciale di Riva Destra a Latina a cui seguiranno le relazioni di Marco Micacchi, coordinatore regionale di Riva Destra e degli altri coordinatori provinciali Daniele Colasanti (Frosinone), Lorenzo Loiacono (Roma Capitale) e Loredana Vaccarotti (Viterbo).

Sono previsti i saluti dell’on. Alfredo Pallone, di Antonio Abbate, vice coordinatore di FdI Lazio, dei coordinatori comunali di Riva Destra Roberto Menichelli (Latina) e Ivan Spaziani (Frosinone), di Pasquale Cirillo e Domenico Fagiolo, rispettivamente assessore e consigliere comunale al comune di Frosinone, e di Massimo Ciullo, vicesindaco di Vico nel Lazio (FR). Le conclusioni saranno affidate al segretario nazionale di Riva Destra Fabio Sabbatani Schiuma. La folta delegazione della provincia di Frosinone sosterrà ampiamente il progetto “Frosinone pensa in grande”, portando avanti la tesi che la città di Frosinone capoluogo deve capitanare l’azione politica di Fratelli d’Italia, sostenuta con forza e competenza dagli

uomini della comunità militante di Riva Destra.

Riva Destra a Frosinone (città e provincia), è una realtà consolidata i cui

rappresentanti, tutti iscritti con Fratelli d’Italia, hanno contribuito alla crescita del partito in termini numerici e con la qualità della proposta politica basata sul rispetto dei ruoli, sulla forza e sulla competenza messa a disposizione delle tesi di Giorgia Meloni”.

“Riva Destra, sul territorio esprime sostegno e vicinanza assoluta all’azione politica del sen. Massimo Ruspandini che a sua volta ha sempre ricambiato con stima e considerazione, partecipando attivamente ad ogni manifestazione. L’azione politica del movimento Riva Destra, in Fratelli d’Italia, è una grande opportunità per allargare la sfera d’influenza a quell’area intorno al partito, dove risiedono istanze e qualità inespresse sulla scena politico amministrativa, e con la quale può costruirsi un nuovo futuro nella Regione Lazio, fatto di uomini che sappiano con qualità e competenza rappresentare le istanze del popolo di destra. Riva Destra ha idee, progetti, competenze e uomini che le sanno ben rappresentare e anche a Frosinone, come nel resto d’Italia, le mette a completa disposizione del partito per l’integrazione dell’azione politica al fine di una crescita della rappresentanza di Fratelli d’Italia nella regione Lazio. Frosinone è pronta alla sfida che si attende nel Lazio quando i cittadini saranno chiamati a rinnovare il Consiglio Regionale e l’affronterà, in Fratelli d’Italia, per supportare ed esprimere gli uomini che rappresenteranno il grande progetto di Giorgia Meloni”.

Redazione Digital