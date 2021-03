Anche il resto del Lazio fa compagnia, da oggi, alla nostra ciociaria. Al via, infatti, l’estensione della zona rossa a buona parte del territorio nazionale.Con il nuovo decreto Covid, l’Italia diventa “rossa” per la stragrande maggioranza delle regioni, arancione per il resto, con l’eccezione di qualche isola “felice”.E con l’ingresso nella zona di maggiori restrizioni, torna anche il modulo di autocertificazione, necessario per gli spostamenti.

Clicca qui per scaricare il modulo

In zona rossa l’autocertificazione è sempre richiesta. Vietati infatti tutti gli spostamenti, anche all’interno del proprio Comune, con l’eccezione dei casi di comprovate esigenze lavorative o di salute.