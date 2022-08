Lazio, assunzione giovani under 35 e incentivo pensionamento 7 milioni dalla Regione

“Un ‘Patto tra generazioni’ da 7 milioni di euro è l’ulteriore intervento che la Regione Lazio, attraverso un bando mette a disposizione delle imprese, come incentivo per il pensionamento dei lavoratori e assunzione dei giovani under 35 – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Sostenere le imprese del territorio soprattutto in questo momento così delicato e significativo per i cambiamenti in corso, è da sempre stato tra gli obiettivi della Regione Lazio che in questi anni ha operato, attraverso progetti e azioni concrete, in sostegno delle attività imprenditoriali e di tutto l’indotto che ruota intorno. Il bando ‘Patto tra generazioni’ è una opportunità che viene messa a disposizione dell’intero settore, come una ulteriore misura per sostenere la ripresa occupazionale. Bene ha fatto la Regione Lazio con questo bando a intervenire in favore degli imprenditori, dei lavoratori e dei giovani in cerca della loro prima occupazione”. “La Regione Lazio rinnova il grande investimento sulle politiche attive per il lavoro con la seconda edizione del bando ‘Patto tra generazioni’, finanziato con 7 milioni di euro – ha aggiunto il consigliere regionale Sara Battisti – Un intervento a sostegno dell’occupazione giovanile, in particolare per chi si affaccia per la prima volta sul mercato del lavoro, con incentivi fino a 16mila euro per il ricambio generazionale tra lavoratore senior con un periodo compreso fra 12 mesi e 24 mesi al raggiungimento del requisito pensionistico e il giovane neo assunto di età massima di 35 anni. Sono previste nel bando altre importanti forme di contributo, tutte volte a favorire una grande incentivazione al ricambio generazionale nelle imprese, favorendo assunzioni e pensionamenti. Nei giorni in cui i dati occupazionali mandano segnali finalmente positivi, l’amministrazione Zingaretti sostiene la ripresa attraverso la creazione di nuove opportunità per lavori stabili e di qualità”.

Redazione Digital