Lazio, 5mila euro contro la violenza di genere ecco il contributo della Regione

“Grazie ad un nuovo avviso pubblico la Regione Lazio sosterrà i comuni in progetti, realizzati in collaborazione con Enti del terzo settore, che favoriscano il contrasto alla violenza di genere e la promozione delle pari opportunità – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Il contributo regionale potrà coprire sino all’80% delle spese ammissibili, per un ammontare massimo di 5.000,00 euro. Si tratta di una ulteriore iniziativa dell’amministrazione Zingaretti tesa a promuovere il contrasto agli stereotipi di genere che sono alla base delle discriminazioni che le persone e, in particolare le donne, subiscono nella società. Iniziative che vogliono coinvolgere la partecipazione dei comuni, delle associazioni locali e dei cittadini in un’ottica di sistema e per fornire messaggi sempre più convincenti nei territori. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di proseguire nell’intenso lavoro di rete che, come Regione Lazio, abbiamo promosso in questi anni a sostegno delle donne. Tutte le info sono rintracciabili qui: https://www.regione.lazio.it/notizie/pari-opportunita/avviso-pubblico-contrasto-violenza-genere-empowerment“.

