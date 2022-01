Lavoro in Ciociaria, nuove opportunità nel bosco di Paliano

“Riparte con una bella idea la nuova stagione del Bosco di Paliano, l’immensa area verde di oltre 35 ettari tra le province di Frosinone e Roma, aperta da un paio di anni che ha già attirato migliaia e migliaia di visitatori. Una idea che porterà anche lavoro ed occupazione. Con il nuovo anno, infatti, il Bosco di Paliano si prepara per la stagione 2022, lanciando una sfida ai giovani, ai più grandi e ai pensionati del territorio.

Sei un’imprenditore e vuoi mettere in pratica una tua attività? Sei un artista e vuoi esporre il tuo lavoro? Sei creativo e vuoi sviluppare un tuo progetto? Il Bosco di Paliano vuole essere uno spazio eclettico, dare un’opportunità concreta, offrire una visibilità sul territorio, a tutti coloro che vogliono esprimere il loro potenziale e promuovere iniziative! Le proposte verranno prese in esame, secondo il criterio di compatibilità e di sostenibilità. Per ulteriori informazioni si può scrivere a ilboscodipaliano@gmail.com oppure chiamando il 3701533848″.

Redazione Digital