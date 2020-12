“La Regione Lazio ha approvato una delibera sul tema della organizzazione della Rete dei servizi pubblici per il lavoro che prevede la nascita di nuovi Centri per l’impiego ad Alatri, Ceccano e Fiuggi e l’apertura di nuovi sportelli territoriali a Ceprano e San Donato Valcomino – hanno affermato il presidente del consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini e la consigliera regionale, Sara Battisti – Sono previsti, oltre al potenziamento infrastrutturale e all’ampliamento del numero di sedi, nuovi investimenti su personale e digitalizzazione dei servizi. Del resto, l’ammodernamento della rete dei servizi per l’impiego, come ha ricordato anche l’assessore Di Berardino, non era più rinviabile: è necessario, ancor più in questa fase, programmare un nuovo assetto attraverso servizi efficienti e interconnessi, per creare un match tra imprese, formazione e persone in cerca di occupazione e garantire una sempre migliore efficienza delle misure di politica attiva del lavoro”.

Redazione Digital