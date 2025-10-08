Lavoro, dalla Regione Lazio 5 milioni di euro agli under 40

Si è svolta presso la Sala Tirreno della Regione Lazio la presentazione del bando “Giovani attività professionali” che stanzia 5 milioni di contributi a fondo perduto per i professionisti under 40. La presentazione del bando è stata promossa dalla vicepresidente della Regione Roberta Angelilli, assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione, e dalla Consulta regionale dei giovani imprenditori e professionisti della Regione Lazio. La neocostituita Consulta, promossa dalla Regione Lazio, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per raccogliere idee, esigenze e proposte direttamente dai giovani under 40 del territorio. Riunisce rappresentanti delle associazioni di imprese e degli ordini professionali e favorisce l’avvio di nuove collaborazioni, promuovendo la costruzione di politiche pubbliche sempre più vicine alle esigenze delle nuove generazioni. Il bando “Giovani Attività Professionali” è pensato per sostenere l’innovazione e la competitività delle attività avviate da giovani under 40 con partita IVA attiva e domicilio fiscale nel Lazio: architetti, avvocati, commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, geologi, geometri, ingegneri, notai, periti Industriali. Il bando, finanziato con fondi europei dal Programma regionale FESR Lazio 2021-2027, offre contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per progetto, con copertura delle spese dal 40% al 60%.

I contributi sono destinati alla realizzazione di progetti di investimento per lo sviluppo di nuove attività professionali e l’ampliamento, la ristrutturazione o l’ammodernamento di quelle avviate di recente, anche mediante l’adozione di soluzioni digitali. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 17:00 del 16 ottobre 2025.

La Consulta dei Giovani Imprenditori e Professionisti del Lazio si conferma come una piattaforma dinamica e inclusiva, capace di valorizzare il talento, la creatività e la voglia di crescita delle nuove generazioni. I lavori proseguiranno nei prossimi mesi con tavoli tematici e iniziative territoriali, per definire strategie di sostegno dei giovani professionisti e giovani imprenditori.

Redazione Digital