“Avviso per selezionare n. 20 volontari del servizio Civile presso la Asl Frosinone. Tutte le informazione necessarie per fare le domande, aderire ai progetti e scegliere le sedi di lavoro, sono presenti sul sito web http://volontariato.lazio.it/welcome.asp Programma Salute: risorsa per la vita quotidiana Scheda progetto “Salute Bene Comune” con tutte le sedi disponibili. Per effettuare tutte le operazioni, dotarsi dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) disponibile sullo stesso sito web. Le domando vanno inviate esclusivamente entro le ore 14:00 dell’8 febbraio 2021″. Lo comunica Asl Frosinone.

Redazione Digital