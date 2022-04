Lavori in Ciociaria, nuove strade e opere pubbliche con i soldi della Regione  

“In totale 42 progetti e 38 milioni di euro di investimenti sulle zone industriali della nostra provincia – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Un lavoro straordinario portato avanti dal consorzio industriale del lazio presieduto da Francesco De Angelis e dalla Regione Lazio di Nicola Zingaretti presentato oggi a Frosinone. Viviamo la stagione post Covid e con preoccupazione la guerra nel cuore dell’Europa, che oltre morte e devastazione produce una generale crisi economica anche nel nostro Paese. È questo allora il momento di investimenti che possano attrarre innovazione, star-up, consolidamento di chi c’è e con coraggio ha superato questo 2 anni. Gli investimenti presentati oggi parlano di strade, rotatorie, infrastrutture ambientali e mirano ad un concetto tanto caro al nostro Paese, quello della bellezza, come ha ricordato nel suo bellissimo intervento Francesco De Angelis. Un grazie a Nicola Zingaretti per la sua attenzione per questa terra e per il lavoro di risanamento e potenziamento che con tutta l nostra squadra abbiamo portato avanti in questi anni”.

Redazione Digital