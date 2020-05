L’Acea ATO 5 S.p.a. ha comunicato al Comune di Anagni che per lavori di manutenzione straordinaria, indifferibili per garantire a pieno l’operatività dell’infrastruttura, da effettuarsi sulla rete idrica presso via Dante, il giorno mercoledì 27 maggio 2020, dalle ore 09:00 alle ore 14:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico. In particolare le zone interessate sono le seguenti:- Via Dante- Via Onorato Capo- Via Vittorio Emanuele e traverse- Parte del centro storico. Il regolare ripristino è previsto nella stessa giornata salvo imprevisti.

Redazione Anagni