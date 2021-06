L’auto volante è realtà: quella brevettata dall’azienda Klein Vision è stata collaudata. Non un solo volo, ma ben 142 atterraggi perfettamente riusciti. Il 28 giugno, AirCar ha intrapreso il suo primo vero viaggio: da Nitra, in Slovacchia, a Bratislava in 35 minuti. Dopo l’atterraggio, premendo semplicemente un bottone, il velivolo si trasforma in una super car in meno di tre minuti. L’auto volante ha diverse versioni: due o quattro posti, twin engine e un allestimento anfibio. Una volta in volo, la sua autonomia è stimata in mille chilometri (620 miglia), con un consumo di 18 litri/ora. Il prototipo è alimentato da un motore BMW da 1,6 litri, sei cilindri e 140 CV (104 kW). corriere.it