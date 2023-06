Lauree facili e diplomi in un anno, scuole private rovina dell’Italia

di Roberto Passeri

Sono stanco e irritato nell’assistere, in questi ultimi giorni ad una continua pubblicità di scuole private, che offrono: 1) Diplomi di scuola secondaria superiore non in 5 anni, ma in un anno; tutto ben organizzato e garantito con belle somme, sia lezioni che esami che promozioni. 2) Diplomi on line di qualsiasi tipo con una indegna preparazione, ma con bei soldi. 3) Perfino lauree on line, sempre pagando profumatamente, e avere una gran quantità di dottori senza competenze. 4) Piccoli corsi per conseguire punteggi da riversare nelle diverse graduatorie, soprattutto scolastiche, corsi, spesso, per i quali non è richiesta la frequenza. Chi farà tesine ed esami? È facile rispondere: forse, ma forse i giovani? Chissà! O forse trovano tutto preparato e anche il diplomino, scritto con bei caratteri per fare bella mostra di sé. 5) E pensate a quanti uffici serve uno specifico titolo di studio per ottenere un grado superiore per fare carriera sul posto di lavoro! E oggi si approfitta di questo sistema facilone, rozzo e ignorante, ma costoso, dove la preparazione scolastica è la cultura sono assenti. Il ministero competente dovrebbe controllare queste scuole private senza rinvii o elucubrazioni concettuali. Sono diventati diplomatici e offerte di lauree facili; a tutti è possibile conseguire un titolo; ma sono pezzi di carta straccia nel vero senso della parola. Dove siamo arrivati! Questo ci fa capire il basso e ridicolo livello culturale di un gran numero di giovani, che faranno danni, saranno oziosi o parassiti, una volta immessi nel mondo del lavoro. Bisognerebbe chiedersi, però, riguardo al conseguimento di un diploma: ma se quasi la totalità degli studenti ottiene questo titolo di studio nella scuola statale, perché tanti giovani si rivolgono alla scuola privata? Nel pubblico, ormai, basta frequentare per essere promossi (altra disgrazia); forse i ragazzi hanno altro da fare e possono avere tanto tempo libero, iscrivendosi alle scuole private, che frequentano quando vogliono. Qualcuno obietterà che esistono anche scuole private serie; è vero, pochissime, di antica o prestigiosa tradizione, ancora più costose e riservate a pochi, dove vige serietà, senso di responsabilità e preparazione di buon livello. Ma la stragrande maggioranza di esse stanno proliferando ed estendendosi in ogni parte d’Italia, perseguendo un grande business e facili guadagni, ed espandendo ignoranza, modelli di comportamento, offerti ai giovani, diseducativi e riprovevoli.

*Già dirigente scolastico