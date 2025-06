Latino al Classico e matematica allo Scientifico, ecco tutte le materie della seconda prova

Al Liceo Classico, spazio per un brano di Cicerone tratto da “De Amicitia”, il testo scelto sarebbe tratto dal capitolo 26 dell’opera dell’autore. Nel dialogo, composto nel 44 a.C. ma ambientato nel 129 a.C., Cicerone descrive con accenti accorati l’amicizia tra due esponenti di primo piano della classe politica romana dell’epoca, Gaio Lelio e Scipione Emiliano, da poco scomparso. L’occasione è propizia per riflettere – è Lelio che parla, nel brano proposto – sul senso di questo vincolo, che si genera naturalmente nell’animo umano e risulta essenziale per rinsaldare i legami che sono alla base della convivenza civile. Al Liceo Scientifico, Lo studio di una funzione, con una citazione di Cartesio “la ragione non è nulla senza l’immaginazione”. Cicerone – uscito al Classico – fa doppietta e riesce nell’incredibile impresa di entrare anche nel compito di Matematica per il Liceo Scientifico. Uno degli otto quesiti che completano la traccia – il numero 7 – parte proprio da una sua citazione, tratta dall’opera “De divinatione“. Al Liceo Artistico, la prova per le discipline audiovisive e multimediali dell’artistico si concentra sul tema della “cura”. Il testo di riferimento è la celebre canzone “La cura” di Franco Battiato. Le immagini utilizzate includono opere di Picasso, Diego Rivera, Elliot Erwitt e fotografie di Sandro Scalia su Palermo. Al liceo linguistico come seconda prova della Maturità 2025 è uscita la traduzione di un brano della scrittrice inglese Hilary Mantel tratto da “Every Day Is Mother’s Day”. All’istituto tecnico indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, articolazione ‘Informatica’, la prova secondo le prime indiscrezioni, verte su un caso pratico relativo alla sviluppo di una piattaforma web per contrastare le fake news, attraverso il labeling di un dataset che serve ad addestrare un modello di intelligenza artificiale per classificare le news presenti sul web. All’istituto tecnico indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing la prova di economia aziendale verte sui tipici esercizi di analisi a partire da alcune informazioni tratte dai documenti che compongono il Report annuale 2023, approvato dall’assemblea degli azionisti, e da documenti del Consiglio di amministrazione.

Redazione Digital