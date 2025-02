Lascia la macchina all’aeroporto per un anno, 200 mila euro di parcheggio

Chi vive in una grande città sa quanto sia difficile trovare un parcheggio e quanto costoso possa essere ricorrere ai garage, anche per soste brevi. Altrettanto lo può dire chi frequenta spesso gli aeroporti per lavoro, anche se le tariffe spesso possono essere modulate in base alle esigenze: quello che è certo però è che lasciare l’auto in un parcheggio a breve termine, quelli pensati per scaricare passeggeri e bagagli e il tempo di un saluto — tanto che si chiamano «kiss & go» — può avere conseguenze inimmaginabili. A Berlino, le autorità aeroportuali si sono rese conto che, proprio di fronte all’ingresso principale dell’aeroporto, c’è una Golf parcheggiata che nessuno è ancora venuto a riprendere. Il fatto è che la cosa si sta trascinando da oltre un anno e la Golf diesel di quinta generazione con targa di Hannover, ruote aftermarket e persino un gancio traino, ha ormai messo le radici. All’interno è come se qualcuno se ne fosse andato in fretta e furia, con resti del pranzo sparsi in giro, confezioni di cibo, una bottiglia d’acqua mezza vuota e, per aggiungere un tocco di mistero, un pezzo di nastro adesivo usato per delimitare i cantieri avvolto intorno al tergicristallo posteriore. La polizia locale, avvertita dalla Apcoa Deutschland GmbH, la società che gestisce il lotto, è al corrente della situazione, ma poiché l’auto non si trova su una strada pubblica, tecnicamente non rientra nella sua giurisdizione e non ha alcuna intenzione di perderci del tempo. La cosa sorprendente è che nessuno sia ancora riuscito a rintracciare il proprietario, non tanto per fargli rimuovere l’auto, ma per notificargli il costo complessivo della sosta. Il posteggio è infatti gratuito per i primi 10 minuti, ma ogni ora aggiuntiva costa 23 euro, per un costo giornaliero di 552 euro: facendo un rapido calcolo, dopo un anno il totale è schizzato oltre i 200 mila euro, una cifra folle che, in ogni caso, un portavoce dell’Apcoa ha dichiarato sarà difficile recuperare, visto che non è ancora stato identificato il proprietario e non è detto che abbia i mezzi finanziari necessari. A questo punto vi starete chiedendo perché lasciare un’auto nel parcheggio di un aeroporto per oltre un anno. Media e autorità si sono scervellate e una delle spiegazioni possibili è che la Golf sia stata rubata e usata come veicolo per la fuga e che la targa sia stata scambiata. Un’altra possibilità è che il proprietario sia deceduto, mentre l’ipotesi di una dimenticanza francamente sarebbe da escludere, visto che non si tratta nemmeno di un parcheggio a lungo termine, dove invece non è raro che vengano abbandonati veicoli di ogni tipo, che però possono poi essere messi all’asta. Questa Golf invece è destinata a soggiornare all’Aeroporto di Berlino-Brandeburgo almeno fino a quando non verrà presa una decisione sul suo destino. Non sembra infatti rappresentare un pericolo per la sicurezza e, chi può dirlo, magari tra qualche anno sarà diventata un’attrazione turistica popolare e uno sfondo per i selfie dei viaggiatori. corriere.it