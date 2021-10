Atti vandalici in Ciociaria. Colpito il parcheggio della stazione ferroviaria Ferentino-Supino. In queste ore diverse macchina danneggiate. Ieri sera un pendolare ha ritrovato la propria vettura con i cristalli rotti, del pietrisco nei dintorni dell’autovettura e numerosi pezzi di vetro sparsi per il parcheggio.

“Come rappresentanti Lega Giovani e Gioventù Nazionale Ferentino abbiamo notato a malincuore che dal 2018 la situazione della stazione Ferentino-Supino non sia mutata, anzi in maniera sempre più frequentemente si sono riproposti problemi ben noti a tutta la comunità gigliata, che nonostante le infinite segnalazioni continuano a perdurare congiuntamente all’assiduità e gravità dei casi di danneggiamento, a ciò si aggiungono nella suddetta zona la presenza di numerosi malintenzionati che si agirano al di fuori della stazione con i più loschi intenti – hanno affermato Angelisanti e Fontecchia – Risulta evidente che un sistema di videosorveglianza e di vigilanza sia la soluzione migliore; perché dopo mesi di promesse e di “buona volontà” più volte rimarcata dalla giunta Pompeo in consiglio comunale, c’è necessità di passare ai fatti tutelando effettivamente la zona sempre più abbandonata a sé stessa. Una zona così importante anche dal punto di vista turistico-culturale visto che diversi turisti usufruiscono di quest’ultima per venire a visitare la nostra città. Invitiamo pertanto l’amministrazione Pompeo ad adoperarsi per mettere realmente in sicurezza, l’area esterna alla stazione ferroviaria affinché nessuno in particolare le decine di lavoratori che fanno enormi sacrifici per portare avanti le proprie famiglie non abbiano più “sorprese” così amare”.

Redazione Ferentino