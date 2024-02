Lascia la facoltà di medicina e diventa attrice hard, è la più cliccata su Pornhub

Nel 2021 i primi video a pagamento, poi l’addio alla sua città: «Ero diventata ingombrante, un bersaglio, mi sono trasferita a Milano». Oggi è l’italiana più cercata su Pornhub: «Fatturo 150 mila euro l’anno. Sogno gli Stati Uniti»Sara Diamante, 22 anni, ex studentessa modello, è la pornoattrice italiana più cercata su Pornhub. Ascesa rapida e imprevedibile. Come altre sue coetanee ha scelto di aprire un profilo OnlyFans, a fine 2021, per vendere contenuti erotici agli abbonati e farne la principale fonte di reddito. Per questo ha abbandonato la facoltà di Medicina a Pavia. È alta 150 centimetri e ha un passato sportivo nella ginnastica artistica. «Ho sempre avuto un’indole esibizionista, oggi vivo a Milano e quando mi alzo al mattino sono felice, una donna indipendente. Fatturo 150 mila euro l’anno tra OnlyFans e porno, ho la partita Iva, dichiaro tutto. Non mi accontento, sogno di lavorare nell’industria americana. A marzo andrò negli Usa per migliorare il mio inglese. Il porno secondo me è una forma di espressione, anche se noi attrici siamo ancora percepite come persone un po’ deviate o dei robot. L’evento scatenante è stato tornare single, dopo tre anni. Avevo un vuoto affettivo, l’ho colmato con il sesso: incontravo ragazzi conosciuti su Tinder, in macchina o in albergo. Forse era anche un modo per ribellarmi a una famiglia bacchettona, del Sud. Poi il consiglio di alcune conoscenti: “A questo punto mettiti su OnlyFans”. L’ho fatto e ho svoltato. Ma è un lavoro che richiede energie e tempo, quindi addio università, ero al primo anno». corriere.it