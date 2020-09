“Luci e ombre nel silenzio dell’arte” è la mostra di Stefania Del Nero visitabile dal 21 settembre al 31 dicembre 2020. L’inaugurazione si terrà il prossimo 24 settembre alle 18 presso Fideuram San Paolo Invest in via Cicerone, 54B Roma.

Stefania Del Nero coniugata Mario Iannarilli è nata a Veroli (FR) e conseguentemente si è trasferita a Frosinone. Sin da bambina ha avuto sempre la passione dell’arte. Ha insegnato Educazione Fisica fino alla pensione per poi potersi dedicare a ciò che più le piaceva. Si è specializzata in decorazione su ceramica presso la Scuola di Romano Ranieri in Deruta (PG) e manipolazione con la creta con la Maestra Rita Paroli di Ripi (FR); in pittura acrilica con il Maestro Alberto Spaziani di Frosinone; pittura su porcellana con la Maestra Serena Fortini di Alatri (FR); scultura con il Maestro Alessandro Parisi di Napoli; quadri con la tecnica Morano con i Maestri Giuseppe Morano e Alessandra D’Amico di Frosinone.

Info +39 3491865637 E-mail: stefaniadn10@gmail.com

