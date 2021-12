Il Palazzo Bonifacio VIII di Anagni e gli organizzatori della mostra ‘Regula non bullata’ aderiscono alla campagna ‘Lanterne verdi’ in segno di solidarietà nei confronti dei profughi bloccati al confine tra Bielorussia e Polonia. “Abbiamo illuminato di verde – spiegano dal Palazzo papale, dimora delle Suore Cistercensi – il cedro che si trova nel nostro giardino all’ingresso. In segno di solidarietà per chi soffre e perché nel luogo dove stiamo celebrando gli 800 anni dell’approvazione della Regola di San Francesco l’accoglienza deve essere un valore prioritario”. La campagna parte spunto dalle lanterne verdi accese in alcune abitazioni al confine polacco per comunicare, ai pochi profughi che riescono ad eludere i controlli della polizia, che in quella casa troveranno aiuto.

Redazione Anagni