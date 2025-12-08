Lancia il cane dal finestrino della macchina e scappa, è caccia al padrone

Un cane lanciato da un’auto in corsa sulla Romea a Ravenna, senza alcuna pietà, sulla carreggiata della strada Statale più frequentata della Riviera romagnola. È successo domenica 7 dicembre, verso mezzogiorno e a osservare la scena è stato un altro automobilista alla guida nelle vicinanze. Ha fermato il mezzo e allertato subito la polizia locale della città romagnola. Il cane, nel frattempo, impaurito e sotto choc si era rifugiato a stento sotto il rimorchio di un camion parcheggiato in uno spiazzo laterale alla strada. Avrebbe potuto fare una brutta fine se il mezzo pesante fosse ripartito con l’autista ignaro della sua presenza ma l’intervento del testimone e quello degli agenti hanno permesso di portare a termine in sicurezza il recupero dell’animale, un incrocio con un Setter preso poi in carico dall’associazione romagnola «Amici degli animali». Il cane sta bene malgrado il forte choc subito da un gesto così cruento Come raccontato anche dal testimone oculare l’animale è stato scaraventato violentemente fuori dell’abitacolo dell’auto. La condotta del guidatore nonché probabile proprietario prefigura il reato di abbandono di animali tanto che gli agenti hanno subito avviato le indagini. Malgrado il testimone che li aveva allertati non abbia avuto tempo di annotarsi la targa è riuscito comunque a fornire dettagli importanti come il modello e il colore dell’auto nonché la direzione di marcia. La zona è soggetta a videosorveglianza e i filmati saranno analizzati per la comparazione con i dettagli forniti, in più il cane ha un microchip che potrebbe permettere l’identificazione diretta del proprietario. corriere.it