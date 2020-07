Il Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare, ha raggiunto l’arcipelago campano. Il comandante della nave, capitano di vascello Gianfranco Bacchi, ha omaggiato la cittadinanza di Ischia suonando al pianoforte un brano di Pino Daniele. L’Amerigo Vespucci è impegnata in questo particolare periodo in una campagna di istruzione itinerante, ma non è aperta al pubblico come accade solitamente, durante le soste nei porti, a causa delle norme sul distanziamento. Nei giorni scorsi è stata a Genova, all’isola della Maddalena, ha attraversato a vela lo stretto di Messina, è stata avvistata a Catania, a Malta, poi è tornata alle Egadi, ed è ora in Campania. La campagna termina il 22 agosto. corriere.it