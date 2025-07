Lago di Braies a pagamento, numero chiuso ecco come prenotare

Da giovedì 10 luglio e fino al 10 settembre ritorna in vigore la regolamentazione degli accessi motorizzati al lago di Braies e con essa pure la calmierazione degli accessi con mezzi privati all’intera vallata, compresa la località in quota di Prato Piazza. All’interno delle date indicate, il primo degli hotspot turistici altoatesini che stanno soffrendo da anni di quello che i tecnici chiamano ormai «overturismo» tanto da doverne controllare gli accessi per garantirne la vivibilità dei residenti come pure quella degli stessi ospiti, nella fascia oraria fra le 9.30 e le 16, sarà accessibile con l’auto privata (comprese moto, pulmini, bus e camper) solo con prenotazione e pagamento online a numero chiuso: in base cioè alla disponibilità delle quattro aree di parcheggio oppure con le navette dedicate in partenza dalle stazioni di Dobbiaco e Villabassa per le quali è ugualmente necessaria la prenotazione ed il pagamento online dei relativi ticket di viaggio ad un prezzo che parte da 13 euro.

Al di fuori degli orari indicati gli accessi sono liberi, compatibilmente con la disponibilità della aree di parcheggio che rimangono comunque a pagamento. Gli accessi a piedi, in bici o con e-bike sono invece sempre liberi e non soggetti ad alcuna limitazione. C’è anche da ricordare che, solo per le prenotazioni anticipate, è compreso anche un buono di 20 euro spendibile degli esercizi convenzionati di tutta la valle. Dalla passata stagione ormai, il sofisticato sistema di videolettura delle targhe installato all’accesso controllato delle vallata (dotato anche di area di sosta e di ufficio informazioni) agevola il passaggio immediato di residenti, turisti giornalieri ed ospiti della aziende ricettive, come pure quello dei fornitori abituali, limitando al minimo indispensabile le attese e fluidificando in tal modo anche i transiti al punto di controllo. Da questa stagione nel portale provinciale di prenotazione per la Valle di Braies sono state integrate anche tutte le informazioni per gli accessi regolamentati all’altro famosissimo «punto caldo» del turismo dolomitico: parliamo ovviamente dell’intera area delle Tre Cime di Lavaredo, che dal versante altoatesino sono accessibili a piedi attraverso una miriadi di sentieri mentre l’accesso motorizzato avviene dal versante bellunese di Auronzo attraverso la strada a pedaggio e con prenotazione che conduce ai 2.333 metri del Rifugio Auronzo. Dal versante altoatesino il rifugio Auronzo è raggiungibile privatamente o con la navetta in partenza dalla stazione di Dobbiaco e fermata unica al rifugio. corriere.it