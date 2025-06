Ladri entrano nell’appartamento, il proprietario li vede e spara 1 è grave

Sorpresi dal padrone di casa i ladri sparano ma il proprietario dell’abitazione risponde al fuoco con il suo fucile e ferisce gravemente uno dei tre banditi. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine è questa la dinamica di quanto accaduto ieri sera a Foria, piccola frazione del comune di Centola, in provincia di Salerno, dove un giovane è rimasto gravemente ferito in seguito a un conflitto a fuoco scoppiato durante un tentativo di furto in abitazione. I tre ladri, di origine albanese, avrebbero preso di mira due case situate nella stessa zona residenziale di Centola. Dopo aver forzato l’ingresso della prima abitazione e sottratto diversi oggetti di valore, i tre si sarebbero introdotti in una seconda villetta all’interno della quale, però, era presente il proprietario con la famiglia. L’uomo, un 60enne, noto imprenditore del posto, si è accorto della presenza dei ladri e, armato di un fucile regolarmente detenuto, è intervenuto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri sarebbero stati i malviventi i primi a sparare mentre il padrone di casa avrebbe solo risposto al fuoco, con un solo colpo, che ha ferito alla spalla uno dei tre banditi. A questo punti i complici sono fuggiti a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Subito dopo sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Sapri e il nucleo scientifico del comando provinciale che hanno eseguito i rilievi sotto il coordinamento della Procura di Vallo della Lucania. Il 28enne ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale «San Luca» di Vallo della Lucania: ma le sue condizioni sono apparse subito critiche. In nottata è stato trasferito al «Cardarelli» di Napoli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Il proprietario dell’abitazione è stato invece condotto in caserma, accompagnato dal proprio avvocato, per fornire la sua versione dei fatti. È stato sottoposto alla prova dello stub e tutte le armi presenti in casa sono risultate regolarmente registrate. Recuperati diversi bossoli che ora sono al vaglio degli inquirenti. I due complici del ferito in fuga sono attivamente ricercati: pattugliamenti e posti di blocco sono stati attivati in tutta la zona. Sotto shock la comunità di Centola che, preoccupata per l’aumento dei furti in appartamento, chiede maggiori controlli sul territorio. leggo.it