Ladri di galline, soldati russi entrano in un pollaio per sfamarsi

Due soldati russi nel pollaio di una casa ucraina rubano galline: una scena di guerra del 2022 che potrebbe essere collocata in qualsiasi altro momento storico. Affamati e indeboliti dalla mancanza di provviste, questi due militari si sono intrufolati nel retro di una casa e non si sono fatti scrupolo di uccidere e rubare pollame. Un gesto barbaro che testimonia le difficoltà di approvvigionamento dell’armata di Putin. Le immagini sono riprese da lontano attraverso una finestra: i due militari indossano fasce bianche sulla gamba e sul braccio che li identificano come le truppe di Mosca che combattono attorno a Kiev e sul fronte meridionale. corriere.it