La Vecchia Fattoria è più di un agriturismo. Specialità enogastronomiche, eventi, nozze, appartamenti, camere, piscina e ristorante. L’attività gestita da Marco Mauti, verolano doc, richiama ogni giorno numerosi visitatori da ogni parte del mondo. Ormai meta preferita da coloro che vogliono frenare lo stress causato dall’emergenza sanitaria.

Un posto immerso nel verde che accoglie adulti e piccini durante tutto l’anno.

“Il nostro casale gode di un’incantevole vista su un’ampia vallata dove poter ammirare oltre al nostro oliveto, gli orti e le erbe aromatiche, anche uno splendido laghetto naturale che ospita oche e papere – ha affermato Marco Mauti –

Nel percorso verso il laghetto i nostri piccoli ospiti potranno incontrare gli asinelli sempre ghiotti di pane e le simpatiche capre. Da noi è possibile organizzare banchetti, feste di compleanno, anniversari, pranzi e cene aziendali, workshop musicali e ludici, weekend all’insegna del benessere e tanto altro”.

Prati curati e sempreverdi, querce secolari, alberi di ulivo e piante aromatiche fanno da cornice a questa splendida location. Spaziosa sala ristorante, menu da leccarsi i baffi, importante carta dei vini e ampia terrazza con affaccio sulla piscina.

“Prepariamo ogni giorno con amore le ricette tramandate da generazioni, tipiche dei territori dell’Alto Lazio e dell’Umbria, impiegando unicamente prodotti semplici e genuini – ha aggiunto Mauti – Siamo fieri di essere certificati da Bioagricert, sinonimo di una produzione agroalimentare rigorosamente sana e biologica. In un ambiente amichevole di tranquillità e convivialità sappiamo indicare i menu più adatti”.

Il casale è composto inoltre da 8 camere con bagno privato e con letti in ferro battuto. Ogni camera è dotata di TV, climatizzatore, biancheria e asciugacapelli in modo da garantire il massimo del comfort. Per info e prenotazioni lavecchiafattoria@hotmail.com

La Vecchia Fattoria

Vocabolo Cacciarino, 2 Orte (VT)

Tel. 0761 492377

Cell. 380 3501541, 340 0783190