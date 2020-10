di Ilaria Passeri

Il prossimo 23 ottobre la rivista per adolescenti “Cioè” compirà 40 anni. Il noto settimanale per teenagers, dopo aver accompagnato con leggerezza la vita di quattro generazioni, si appresta a spegnere una montagna di candeline.

Un traguardo inaspettato, se solo si pensa all’evoluzione sociale e di costume a cui abbiamo assistito dal 1980 ad oggi.

Gli adolescenti del vecchio millennio, follemente innamorati di Simon Le Bon, dei Duran Duran, dei Queen, delle ragazze di “Non è la rai”, vivevano in una realtà distante anni luce dall’attuale. Non conoscevano Internet (almeno fino alla seconda metà degli anni ’90), i social networks, gli youtubers, e non immaginavano neppure lontanamente cosa significasse affrontare un lockdown da epidemia globale.

Staccavano i poster della settimana dalla pagina centrale della rivista e li attaccavano con lo scotch alle pareti della cameretta o nella parte interna dell’armadio.

Incollavano la copertina adesiva di “Cioè” sul diario di scuola e leggevano sottovoce le domande piccanti che i coetanei inviavano alla posta del cuore.

Non si chiedevano quanti “like” avrebbero ricevuto le loro coraggiose pubblicazioni sul settimanale né quanti “followers” avrebbero racimolato; l’importante era solo riuscire andare in edicola con mille lire e non perdere neanche un numero della rivista. Leggerla aveva per loro un significato tutto particolare; rappresentava un momento di intimità, da vivere al massimo con qualche amica/o, senza la presenza dei genitori.

Il settimanale aveva introdotto, all’epoca, un’importante novità: i gadgets plastificati sull’esterno della copertina. Si passava dagli stickers ai portachiavi, dalle agendine glitterate ai monili colorati; un tesoro prezioso per i giovani acquirenti, da custodire gelosamente nel cassetto della scrivania.

Oggi, pur avendo perso il sapore della novità e del proibito, “Cioè” continua a raccogliere il consenso dei lettori.

Il segreto di questo successo duraturo va probabilmente rintracciato nella sua capacità di mutare e di adeguarsi ai tempi, senza perdere la sua innata leggerezza. Non era semplice evitare di essere fagocitati da questo nuovo millennio digitale, ma “Cioè” ci è incredibilmente riuscito.