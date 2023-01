La regione che sarà, in Ciociaria il candidato del centrosinistra D’Amato

Il prossimo 14 gennaio alle 17 presso la piazzetta Salus in via dei villini a Fiuggi, il candidato presidente della Regione Lazio, Alessio D’Amato, parteciperà all’inaugurazione del comitato elettorale della capolista del Partito democratico di Frosinone, Sara Battisti. “Ringrazio innanzitutto i tanti volontari che animeranno il mio comitato elettorale di Fiuggi e gli altri che inaugureremo nei prossimi giorni, veri punti di incontro e confronto con i cittadini – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Sono tanti i giovani che mi stanno accompagnando in questo bellissimo viaggio, racconteremo con orgoglio quanto fatto in questi anni per il Lazio e la Provincia di Frosinone e le proposte per ‘La regione che sarà’, il programma che abbiamo scritto con Alessio D’Amato con idee chiare, attuabili, vicine ai problemi delle persone. Quella della Regione è una sfida decisiva, che vogliamo vincere, per non regalare una Istituzione tornata credibile con la nostra amministrazione alla destra, che già sta mostrando una totale inadeguatezza al governo nazionale”.

Redazione Digital