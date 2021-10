“‘La scuola è un luogo pieno di parole e idee, dove bambine e bambini di tutti i tipi si scambiano i pensieri, le penne, le merende e qualche volta gli abbracci’. Le appassionate parole di Luca Tortolini mettono in luce la vera essenza della scuola: la compresenza della semplicità delle esperienze vissute con la grandezza del ruolo che le stesse rivestono nella vita. L’emergenza pandemica ha fatto emergere, a livello mondiale, l’urgenza dell’educazione, l’urgenza dei ragazzi, l’urgenza del futuro… Si sono presentate sfide non semplici da affrontare e la scuola ha prontamente risposto dischiudendo nuove, inattese opportunità. Si è modificata in poco tempo ed ha avuto la capacità di guardare oltre la disastrosa situazione e di immaginare il futuro. Dietro la parola scuola ci sono tanti volti, tante storie, tante professionalità che vorremmo far conoscere meglio anche a chi, da tempo, è lontano da questo mondo. Nella scuola si disegna il futuro, si affronta ogni giorno il viaggio tra identità e d alterità, per cui è un argomento che coinvolge ciascun individuo. Salve a tutti, noi siamo l’Istituto Comprensivo Veroli 2”. Lo comunica il Comprensivo Veroli 2.

Redazione Digital