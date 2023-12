La Lega incontra i cittadini, ecco il tour dell’assessore Ciacciarelli

“Successo per la quarta tappa, dopo quella di Frosinone, di Minturno in Provincia di Latina e di Rieti, del tour dell’assessorato all’urbanistica, tenutasi presso il Palazzo Gentili di Viterbo – ha affermato l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli – Un’iniziativa finalizzata allo sviluppo di un importante ed utile momento di confronto con gli amministratori locali del territorio e con la società civile in materia urbanistica, da sempre considerata ostica e lontana dalle vere problematiche ed esigenze riscontrate da chi giornalmente tocca con mano la propria realtà cittadina. L’incontro ha visto la partecipazione, insieme al sottoscritto, del gruppo consiliare regionale della Lega rappresentato dagli on. Laura Cartaginese e Pino Cangemi, promotori della proposta di legge per in Recupero dei Vani e Seminterrati che è stata analizzata nel corso dell’ incontro, del coordinatore regionale della Lega Davide Bordoni e del coordinatore provinciale Andrea Micci. Nel corso dell’incontro sono state inoltre presentate le linee guida della proposta di legge di semplificazione urbanistica, redatta dal nostro assessorato sulla base delle molteplici istanze riscontrate sul territorio e finalizzata quindi ad intervenire, in termini di semplificazione, su una pluralità di testi normativi vigenti in materia. L’obiettivo del nostro assessorato, attraverso questo Tour, è quello di superare lo storico pregiudizio maturato sul territorio nei confronti della politica urbanistica regionale e dovuto da un distinto ed opposto modus operandi caratterizzato da una forte lontananza con il territorio, da noi diversamente posto alla base della nostra politica”.

Redazione Digital