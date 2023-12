La Lega incontra amministratori locali e operatori di settore, convegno ad Atina

“Mi ritengo soddisfatto dell’ottima riuscita del convegno tenuto ad Atina con la proficua partecipazione del sindaco Piero Volante, del consigliere regionale Andrea Amata e degli on. Nicola Ottaviani e Mario Abbruzzese, in quanto costituisce la dimostrazione dell’interesse e quindi dell’importanza riposta nelle varie tematiche trattate nel corso dell’evento – ha affermato l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli – È necessario infatti nell’amministrare la cosa pubblica essere consapevoli, in quanto conoscitori, della storia e quindi della cultura del proprio territorio per comprenderne meglio le esigenze e le potenzialità di sviluppo. Uno dei paradigmi della mia azione politica è in tal senso costituito dall’ascolto costante degli amministratori locali e degli operatori di settore, fattore che ha costituito la base di lavoro del nuovo testo normativo in materia di semplificazione urbanistica che abbiamo redatto come assessorato regionale, questo per evitare, come accaduto in passato, un permanente distacco tra istituzioni, poco in linea con una politica finalizzata allo sviluppo del territorio partendo dalle sue peculiarità. L’incontro di Atina costituisce un modello da potersi ripetere nelle restanti città della nostra provincia”.

Redazione Digital