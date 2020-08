“In attesa di poter discutere e, spero approvare a settembre in consiglio comunale la mozione a difesa dell’aeroporto G. Moscardini di Frosinone – ha affermato il capogruppo PD Frosinone, Angelo Pizzutelli – Invito la politica locale tutta impegnata attivamente in vista delle elezioni comunali di fine estate, a mettere da parte le posizioni di bandiera ed a fare quadrato a difesa di un’Istituzione quale quella della scuola volo del 72esimo stormo. No all’ennesimo scippo subito dal capoluogo e dal nostro territorio, no al trasferimento della stessa a Viterbo”.