di Massimo Mangiapelo

La Ciociaria diventa un set cinematografico. Sono iniziate questa mattina le riprese del film “Come prima” del noto regista francese Tommy Weber. E per il primo ciak è stato scelto lo splendido scenario del lago di Posta Fibreno.

Il film di Weber è tratto dall’omonima graphic novel dell’illustratore francese Alfred, premiato al prestigioso festival di Angouleme. La pellicola è prodotta da Mad Entertainment di Luciano Stella e Alcatraz Film con Rai Cinema. Gli attori protagonisti sono Francesco Di Leva e Antonio Folletto. Le scene saranno girate tra Napoli, Procida, diversi punti della Ciociaria e Parigi.

Stamattina sul set, per la giornata inaugurale dell’opera cinematografica, ha portato i suoi saluti Luigi Vacana, vicepresidente dell’Amministrazione provinciale.

«È un giorno importante e felice per la Val di Comino e per il territorio – ha commentato Luigi Vacana –. A Posta Fibreno sono iniziate le riprese di “Come prima”, un film di Tommy Weber, per buona parte ambientato in Ciociaria. La Provincia è qui, come era doveroso che fosse, a dare loro il benvenuto e a ringraziarli di tutto cuore per averci preferito.

Il lungometraggio vede la produzione di Luciano Stella, Mad entertainment Spa, con Francesco Di Leva e Antonio Folletto. La storia di due fratelli che fanno rientro a Procida, attraversando la Francia e l’Italia degli anni 50. Qualcosa di davvero bello e che resta, in un luogo incantevole che rapisce».

Tommy Weber, 37 anni, è figlio d’arte: suo padre Jacques, attore di teatro e cinema, è stato diretto negli anni ‘70 da registi del calibro di Costa-Gravas, Luis Buñuel e Marco Bellocchio. Il regista ha al suo attivo finora quattro film: “Callao” (2007), “Quand je ne dors pas” (2015), “Tête de chien” (2016) e “Je ne t’aime pas” (2018). “Come prima” è la sua quinta opera e ci auguriamo che il film possa attribuire al regista il successo che merita. Oltremodo è un’ottima vetrina per la valorizzazione delle bellissime location che offre la nostra terra di Ciociaria.