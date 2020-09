Per anni, uno spot televisivo di una nota crema anticellulite esordiva dicendoci proprio che la CELLULITE, fosse una malattia e da tale doveva essere combattuta con la cosmesi medica.

Sicuramente una mossa pubblicitaria d’effetto per vendere delle creme, ma un messaggio non proprio scientifico nella sua divulgazione.

punto primo: l’inestetismo della cellulite è diffuso sul 90% della popolazione femminile e può colpire anche parte di quella maschile.

già nel 1978 fu considerata “una malattia inventata” e in tempi recenti addirittura la “non malattia più investigata”

la vastissima diffusione del fenomeno e la mancanza di sintomatologie, la fanno ormai definire una normale condizione fisiologica

TUTTO questo per dirvi di guardarvi allo specchio e non sentirvi mai strane, inadeguate, imperfette, problematiche o malate. Quella pelle a buccia d’arancia è la conseguenza di mille fattori tra stile di vita, ormonali, infiammatori, che ci accomunano tutte o quasi (non credete a tutto quello che si vede in giro, photoshop docet) e che, UDITE UDITE, puo’ essere migliorata moltissimo con le giuste e costanti accortezze.

Ecco un elenco di atteggiamenti, cambiamenti, comportamenti di vita, che avranno sicuramente la loro efficacia nel combattere gli inestetismi causati dalla CELLULITE, se assunti con la giusta costanza e caparbietà:

In primis e come per ogni miglioramento: adottare una nutrizione adeguata, eliminando più possibile cibi ricchi di grassi e sovrabbondanza di sale. Prediligere verdure ed ortaggi di stagione e idratarsi giornalmente con un quantitativo di acqua non inferiore a 1,5 lt e mai troppo carica di sodio.

Condurre uno stile di vita attivo nel quotidiano, cercando di compiere almeno dagli 8000 ai 10000 passi giornalieri. Aumentare la massa magra praticando sport che non implichino un eccessivo allenamento cardiovascolare a cedimento, che può portare ad un aggravarsi della condizione infiammatoria. Allenarsi con carichi e resistenze in circuiti o sala pesi, invece migliora il metabolismo e la composizione corporea, portando visibilmente i tessuti a ridurre l’aspetto ruvido e nodoso.

Se si svolge un lavoro sedentario, ricordarsi ogni ora di alzarsi, muovere qualche passo, cambiare postura anche nell’eventuale accavallamento delle gambe, che se perpetrato a lungo nella medesima posizione, comprime i vasi in modo innaturale, peggiorando la situazione.

Evitare di indossare sempre e solo calzature dal tacco altissimo o dal plantare rasoterra. Entrambe le condizioni sono dannose nel perdurare del tempo.

Stress e fumo agiscono entrambi negativamente sugli ormoni (il primo) e sulla vasocostrizione (il secondo), aumentando i radicali liberi ed accellerando l’invecchiamento cutaneo.

Ed ora vi starete chiedendo: e le creme? I fanghi? I massaggi? I trattamenti? Io vi rispondo: VANNO BENISSIMO ma solo se COADIUVANTI allo stile di vita riportato sopra.

LA CELLULITE è una guerra che si deve combattere su più fronti, ma noi siamo o non siamo Wonder Woman? Per qualsiasi domanda o consulenza, ricordo di scrivermi a alessia.dinitto@hotmail.com su facebook alla pagina Wonder Fit, su instagram: alessialane

Alessia Di Nitto aka Lanè, ex bambina tornado che da adulta trova la sua naturale collocazione nel mondo del fitness e wellness a tutto tondo. Grande appassionata della natura, del movimento e delle persone a forte impatto empatico, trasforma le sue passioni in una professione che cura e coltiva con determinazione, formazione continua, entusiasmo costante. Grande sostenitrice dell’accettazione di sé senza smettere di migliorarsi, della rottura degli stereotipi e del body positivity, ha un rapporto specialissimo con i suoi allievi, soprattutto donne, con le quali instaura un rapporto esclusivo fatto di legame professionale, umano, supporto emotivo; Il coaching a tutto tondo.

