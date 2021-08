Attacco suicida all’aeroporto di Kabul. Ci sarebbero diversi feriti ma non morti. La notizia confermata al Corriere dalla Farnesina. Anche la Cnn parla di un’esplosione nei pressi dello scalo: i feriti sarebbero tra i civili afghani e non c’è nessun italiano. Diverse nazioni come Canada, Belgio, Danimarca e Polonia, hanno quindi deciso di fermare subito i rientri dal Paese mentre la Francia ha annunciato lo stop per venerdì. corriere.it