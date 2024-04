“Juve me**a”, deputato con la maglia del Torino lo grida in parlamento

Il parlamentare europeo irlandese Mick Wallace, famoso per il suo tifo per il Torino e per indossare spesso la maglia granata in aula, durante l’ultima seduta si è alzato in piedi e ha preso la parola. Barba e capelli bianchi lunghi, con la maglia del Toro. Mick Wallace si è presentato così (ancora una volta) nell’Aula del Parlamento europeo. Il deputato eletto in Irlanda non cambia abitudini. Più volte infatti ha presenziato alle sessioni parlamentari vestendo maglie del Torino diventando una vera e propria star sui social. Durante il suo ultimo intervento, vestito con la casacca granata della squadra di Mazzarri, si è alzato in piedi e ha preso la parola: «President, in bocca al lupo al Toro sabato contro la Juve. Juve m***a, forza Toro!»», ha detto lasciando increduli i colleghi. corriere.it