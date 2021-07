Stefano Bizzotto sarà il telecronista e Katia Serra sarà la voce tecnica per la Rai per la finale degli Europei Italia-Inghilterra in programma domani alle 21 allo stadio Wembley di Londra. Katia Serra diventa così la prima telecronista a raccontare gli Azzurri del calcio. La coppia di telecronisti, che ha già curato diverse partite pomeridiane degli Europei è dovuta subentrare in corsa, dopo i casi di positività al Covid nel team Rai. Fatale il giro di tamponi prima della partenza per Londra. Un impiegato di redazione della squadra Rai, che segue da vicino la Nazionale, è infatti risultato positivo al test molecolare facendo scattare l’allarme a Coverciano. Il Covid del resto è sempre con noi. Infido e inquietante. corriere.it